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      Немає зброї – не буде вироку, – Крапивін про вбивство 5-річного хлопчика

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      Вбивство 5-річного Кирила на Київщині
      Вбивство 5-річного Кирила на Київщині / 24 канал

      Нещодавно минуло 100 днів з моменту, як п'яні поліцейські застрелили 5-річного хлопчика на Київщині. Життя Кирила обірвав постріл з дрібнокаліберної гвинтівки, яку у сусідньому дворі пристрілювали поліцейські. Вони були на підпитку, тож, просто заради розваги вирішили постріляти по банках. Як розвивається справа – читайте далі.

      Чи рухається справа

      Наразі троє підозрюваних перебувають у СІЗО, ще один – під домашнім арештом. Але найголовніший доказ у цій справі – зброю – так і не знайшли.

      Читайте також: Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова зізнався, що стріляв, але не в дитину

      Як заявив координатор Експертного центру з прав людини Євген Крапивін у прямому ефірі 24 каналу, ця справа найімовірніше не буде розслідуватися. Адже, як відзвітував директор ДБР, зброю, з якої поцілили у хлопчика, досі не знайшли. Тоді він прямо сказав: "Немає зброї – не буде обвинувального вироку".

      Це правда. Бо встановити індивідуальну провину, тобто, хто саме з цих чотирьох людей стріляв, майже неможливо. І будь-яка балістична експертиза не допоможе, поки немає відповідних слідів на зброї,
      – наголосив Крапивін.


      Євген Крапивін

      Який стан справ у МВС

      Євген також погодився, що ця трагедія відбиває стан справ у поліції. Він зауважив, що люди, які стріляли, працювали у так званих підрозділах швидкого реагування. Такі групи існують там, де немає патрульної поліції, наприклад, у селах чи невеликих містах.

      У ці групи об'єднують людей з різних підрозділів. І вони, як правило, є колишніми міліціонерами, які успішно пройшли переатестацію. Однак там немає жодної дисципліни, а керівники за ними майже не дивляться. Тому саме на них дуже часто скаржаться люди,
      – зазначив Євген Крапивін.

      Також він додав, що зазвичай ці люди можуть навіть не пройти переатестацію, адже вона була лише один раз – у 2015 році. Хоча, згідно з законом, керівник може ініціювати атестацію у будь-який момент, якщо він сумнівається у компетентності свого підлеглого. Але цього не проводилося, тому така трагедія може повторитися і не раз, переконаний Крапивін.

      Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Ймовірно, у дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також двоє цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

      Дивіться відео: П'яні поліцейські ймовірно вбили 5-річного хлопчика

       

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      Теги: Новини України Поліція Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Вбивство Діти і неповнолітні Арешт
      Джерело: 24 канал
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