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      Это отражает состояние дел в полиции, – Крапивин об убийстве 5-летнего мальчика

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      Убийство 5-летнего Кирилла на Киевщине
      Убийство 5-летнего Кирилла на Киевщине / 24 канал

      Недавно прошло 100 дней с момента, как пьяные полицейские застрелили 5-летнего мальчика на Киевщине. Жизнь Кирилла оборвал выстрел из мелкокалиберной винтовки, которую в соседнем дворе пристреливали полицейские. Они были выпившие, поэтому просто ради развлечения решили пострелять по банкам. Как развивается дело – читайте дальше.

      Движется ли дело

      Сейчас трое подозреваемых находятся в СИЗО, еще один – под домашним арестом. Но самое главное доказательство в этом деле – оружие – так и не нашли.

      Читайте также: Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова признался, что стрелял, но не в ребенка

      Как заявил координатор Экспертного центра по правам человека Евгений Крапивин в прямом эфире 24 канала, это дело вероятнее всего не будет расследоваться. Ведь, как отчитался директор ГБР, оружие, из которого попали в мальчика, до сих пор не нашли. Тогда он прямо сказал: "Нет оружия – нет обвинительного приговора".

      Это правда. Ведь установить индивидуальную вину, то есть, кто именно из этих четырех людей стрелял, почти невозможно. И любая баллистическая экспертиза не поможет, пока нет соответствующих следов на оружии,
      – отметил Крапивин.


      Евгений Крапивин

      Каково положение дел в МВД

      Евгений также согласился, что эта трагедия отражает состояние дел в полиции. Он заметил, что стрелявшие люди работали в так называемых подразделениях быстрого реагирования. Такие группы существуют там, где нет патрульной полиции, например, в селах или небольших городах.

      В эти группы объединяют людей из разных подразделений. И они как правило являются бывшими милиционерами, которые успешно прошли переаттестацию. Однако там нет никакой дисциплины, а руководители за ними почти не смотрят. Поэтому именно на них очень часто жалуются люди,
      – отметил Евгений Крапивин.

      Также он добавил, что обычно эти люди могут даже не пройти переаттестацию, ведь она была лишь один раз – в 2015 году. Хотя, согласно закону, руководитель может инициировать аттестацию в любой момент, если он сомневается в компетентности своего подчиненного. Но этого не проводилось, поэтому такая трагедия может повториться и не раз, убежден Крапивин.

      Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?Вероятно, в ребенка стреляли двое пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также двое гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Полицейских задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Некоторым подозреваемым уже избрана мера пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье "умышленное убийство малолетнего ребенка" обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Смотрите видео: Пьяные полицейские вероятно убили 5-летнего мальчика

       

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      Теги: Новости Украины Арест Дети и несовершеннолетние Убийство Полиция Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком
      Источник: 24 канал
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