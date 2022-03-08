Rolex прекращает экспорт товаров в Россию

Rolex – известная швейцарская компания, производящая часы – тоже отказывается от российского рынка. Она прекращает экспорт товаров в страну-агрессор.

Да, с российского рынка выходят все больше и больше компаний. Скоро оккупант останется и вовсе в изоляции.

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Единственные часы Rolex, которые продаются в России, являются товарами частных розничных продавцов. Их привезли еще до вторжения России в Украину.

Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в России.

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