Rolex прекращает экспорт товаров в Россию
8 марта 2022 , 22:54Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Rolex – известная швейцарская компания, производящая часы – тоже отказывается от российского рынка. Она прекращает экспорт товаров в страну-агрессор.
Да, с российского рынка выходят все больше и больше компаний. Скоро оккупант останется и вовсе в изоляции.
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Единственные часы Rolex, которые продаются в России, являются товарами частных розничных продавцов. Их привезли еще до вторжения России в Украину.
Rolex не владеет никакими компаниями или недвижимостью в России.
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