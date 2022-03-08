Так, з російського ринку виходять все більше і більше компаній. Скоро окупант залишиться і зовсім в ізоляції.

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Єдині годинники Rolex, які наразі продаються в Росії, є товарами приватних роздрібних продавців. Їх завезли ще до вторгнення Росії в Україну.

Rolex не володіє жодними компаніями чи нерухомістю в Росії.



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