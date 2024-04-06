На родную Сумщину на щите возвращается украинский храбрый воин Роман Бойко с позывным “Лютый”. О гибели Героя сообщил Александр Курбатов, пресс-офицер 128 бригады ТРО Днепра, в которой служил воин.

Смотрите также Служил вместе с отцом: на войне погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев

Погиб на войне Герой из Сумской области Роман Бойко

По словам Александра Курбатова, Роман Бойко пришел на службу с травмами от предыдущей службы и инвалидностью третьей группы. Мужчина служил в АТО. Чтобы вступить в армию он покинул работу в Израиле и вернулся в Украину.

Возможно вы слышали о нем, потому что где-то миллион триста тысяч просмотров было только на одном из многих телеканалов, которые снимали историю о том, как Роман попал на 8 дней в окружение. Роман принял не просто бой, а серию атак, где пришлось забирать оружие убитых орков и продолжать сражаться. Ему дроном перебрасывали воду и батареи для рации, чтобы поддерживать связь, и он продолжал держать позицию,

– отметил Александр Курбатов.

За восемь дней украинский защитник Роман Бойко уничтожил полсотни российских военных, подбил танк.

"Полтора месяца назад Романа приглашали на какое-то шоу, просили в студию, готовы были приехать. Он тогда был в госпитале и ему говорили, что с такими травмами, старыми и приобретенными, стоит списаться. Но кто тогда останется в армии, спрашивал Роман. Он решил остаться", – рассказал пресс-офицер 128 бригады ТрО.

К сожалению, во время боя Роман погиб. У военного осталась жена и дети.

Побратимы Романа Бойко просят поддержать петицию о присвоении ему звания Героя Украины.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Героя. Низкий поклон за его мужественный подвиг. Вечная память!

Отдали жизнь за Украину