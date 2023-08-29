Баканов приказал "выдвигаться на Киев" главам двух областных СБУ в начале вторжения, – СМИ

Экс-глава Харьковской СБУ Роман Дудин и бывший руководитель СБУ АР Крым Олег Кулинич в начале войны выехали в Киев в соответствии с приказом тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова. Об этом пишут журналисты-расследователи, публикуя соответствующую переписку. ГБР обвиняет мужчин в самовольном уходе из воинской части или места службы и государственной измене.

Мужчины находятся в Лукьяновском СИЗО, их дело рассматривает Шевченковский суд Киева. Дудину грозит пожизненное заключение. Ивана Баканова по делу не допрашивали. Об этом говорится в расследовании hromadske "Контора": тайны Ивана Баканова".

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Что известно о ситуации

Утром 26 февраля 2022 года Роман Дудин получил приказ вместе со спецназом прибыть в Киев. Об этом в мессенджере написал его непосредственный руководитель и тогдашний глава СБУ Иван Баканов.

По словам Дудина, 24 – 26 февраля 2022 года он был в Харькове, выполняя свои должностные обязанности. С 26 февраля 2022 года его уже в Киеве привлекали к "обороне правительственного квартала", а 28 февраля отпустили обратно в Харьков.

Он говорит, что на улице Владимирской, 18 (Киевское управление СБУ) висел амбарный замок. На месте находились Баканов, Андрущенко, Березенко – все замы Баканова. Были руководители департаментов и работники "Альфы".

Я со своей группой, где-то 30 человек, занял второй этаж на Владимирской. Я со своим спецназом также выезжал отрабатывать адреса на Костельной, на улице Крещатик –центральная часть города возле правительственного квартала. Ситуация в Киеве была очень сложная. Почему нас 28 [февраля] отпустили обратно в Харьков?

– рассказал Дудин журналистам.

В ГБР считают выезд Романа Дудина в Киев самовольным и незаконным.

Бывшего руководителя УСБУ в Харьковской области подозревают по трем статьям:

государственная измена;

самовольное оставление воинской части или места службы;

неповиновение.

Ему грозит пожизненное заключение.

Бывший руководитель СБУ АР Крым Олег Кулинич 24 февраля 2022 года отчитывался руководству о ситуации в Херсоне. Приблизительно в 13:00 24 февраля ему дали приказ ехать в столицу. От Баканова указание Кулиничу передал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко – он подтвердил журналистам подлинность этой переписки.

Формулировка ГБР об "оставлении места дислокации" осталась бы сомнительной, даже если бы никаких указаний не было. Главный офис Крымского главка СБУ расположен в Киеве,

– отметили расследователи.

Как указали журналисты, они несколько недель пытались получить комментарии Ивана Баканова – почему он отдавал такие приказы своим подчиненным и почему молчит теперь, когда их обвиняют в самовольном оставлении мест дислокации. В Офисе генпрокурора сообщили: Ивана Баканова даже не допрашивали в этих уголовных производствах.

Переписка Ивана Баканова с подчиненными в феврале 2022 года /

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Что будет дальше

Экс-главу СБУ в Крыму Олега Кулинича будут судить за госизмену и завладение оружием. По данным следствия, Кулинич (в то время – действующий офицер по особым поручениям I категории помощников и консультантов руководства СБУ) сотрудничал с ФСБ России, в начале полномасштабного вторжения приказал личному составу покинуть место службы, а позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ.

Экс-главе управления СБУ в Харьковской области Роману Дудину также инкриминируют государственную измену. По данным следствия, Дудин незаконно приказал спецслужбам покинуть территорию Харькова, создал условия для сдачи россиянам имеющегося оружия и самовольно покинул место несения службы.

Последние новости об Иване Баканове

В марте 2023 года сообщалось, что бывший глава СБУ после своей отставки остался в Украине. В июле сам Баканов сообщил, что начал работать адвокатом в Полтавской области. Ранее против него было проведено служебное расследование, однако о результатах не сообщили. Ивана Баканова уволили с должности год назад, в июле 2022-го, из-за недостаточной эффективности СБУ.