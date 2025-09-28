Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на газету Aktuálně.cz. Инцидент произошел еще 26 сентября.

Как ранили генерала чешской армии?

Утром 26 сентября в Чехии произошел инцидент с участием двух военных. На опытного военного и руководителя отдела разведывательной поддержки Вооруженных сил Чехии Романа Гитьгу, вероятно, было совершено нападение с ножом. В результате конфликта мужчина был ранен. В больнице его прооперировали.

Роман Гитьга дал изданию комментарий и отметил, что нападение на него было неспровоцированным, но его ранили ножом. Больше подробностей военный не рассказал, ведь продолжается расследование.

Как известно, Гитьга ранее не знал мужчину, который на него напал. Генерал заметил, что неизвестный замахивается на него ножом, и схватил лезвие рукой.

В Военной полиции сразу же начали следственные действия, чтобы определить обстоятельства ранения генерала.

Мы расследуем обстоятельства инцидента, который, как утверждается, произошел рано утром в пятницу, 26 сентября,

– сказала пресс-секретарь Никола Римкевич Гайкова.

Что известно о Романе Гитьге?

Генерал Роман Гитьга был 6 раз привлечен к операциям в Афганистане. Он является близким к главе Генерального штаба Чехии Карелу Ржехе.

Гитьга в армии отвечает за взятие дронов на вооружение.

