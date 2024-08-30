Штаб Сил беспилотных систем ВСУ возглавил Роман Гладкий: у его жены паспорт России, – СМИ

В сети появилась информация о назначении начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.

Об этом сообщают в аналитическом портале DeepState. Украинский активист, волонтер Сергей Стерненко также сообщил об этом, указав, что Гладкого на должность начштаба СБС назначил главком Сырский.

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Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого

Утром 30 августа Сергей Стерненко сообщил, что Гладкого на должность начштаба СБС назначил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он также уточнил, что жена Гладкого имеет гражданство России, а дочь выступала на соревнованиях под российским триколором.

"Так, главком Сырский действительно назначил на должность начштаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого, жена которого имеет российское гражданство, а его дочь выступала на соревнованиях под российским флагом", – говорится в сообщении Стерненко.

Стерненко также сделал предположение, для чего это было сделано. "Это сделано, чтобы разрушить СБС изнутри. Процесс полноценного запуска СБС саботируется. Указ президента о создании был еще в феврале, а закона о СБС до сих пор нет", – написал он.

Аналитический портал DeepState также писал, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого подозревают в государственной измене, шпионаже и коррупции.

"Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных соревнованиях представляла московию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальник штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?", – отметили в заметке.

Также в DeepState писали, что "назначался Гладкий не Командующим СБС Сухаревским, это не его полномочия". По их данным, Сухаревский был против этого назначения. "По нашей информации он вообще был против этого назначения, поэтому сейчас внутри немного нарушена работа, которая создает определенные препятствия", – пишут аналитики Deep State.



Дочь Гладкого выступала на соревнованиях под российским флагом / Скриншот DeepState



Дочь Гладкого в спортивных соревнованиях представляла Россию / Скриншот DeepState

Критика в сети

В материале Укринформ за 2018 год отмечали, что была новость, что сначала был отстранен, а затем и уволен тогдашний начальник штаба Военно-морских сил Украины капитан первого ранга Роман Гладкий. Причиной тогда указывали наличие российского гражданства у его жены, которая проживает в оккупированном Крыму вместе с дочерью. В то же время дочь – спортсменка, которая участвует в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России.

Однако через несколько часов пресс-служба ВМС сообщила, что отстранение Гладкого связано с "выявленными недостатками в служебной деятельности по результатам проверки МО Украины одной из воинских частей".

Военные эксперты выражали сомнения, что "связи с Россией" стали причиной увольнения Романа Гладкого с должности главы штаба ВМС ВСУ. "У нас много офицеров имеют родственников в России, и не только армейских, но и тех, что служат в структурах безопасности и правоохранительных органах. Есть некоторые генералы – бывшие российские военнослужащие. В таком случае надо было бы уволить половину командного состава. Вряд ли генералы сами себе будут рыть яму, создавать такой прецедент", – рассказал в комментарии Укринформу журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Однако бывший заместитель начальника штаба ВМС Евгений Лупаков, комментируя Укринформу увольнение Романа Гладкого был убежден, что наличие у офицера родственников с российским гражданством должно было бы настораживать.

Эксперты также считают, что версию с российскими родственниками можно отбросить еще и по той причине, что Гладкого уволили, а не арестовали. "Начальник штаба имеет самый высокий уровень доступа к военным секретам. Если у контрразведки были основания утверждать, что он что-то передает – его бы не увольняли, а задерживали", – убежден Бутусов.

Добавим, что издание Depo.ua. в 2020 году публиковало материал, в котором указывало, что "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники писал, что из Военно-Морских Сил ВСУ Роман Гладкий "был уволен из-за недостатков в служебной деятельности и зачислен в распоряжение Министра обороны Украины".

Как писало Depo.ua, среди таких недостатков источники "Украинского милитарного портала" называли подозрения в коррупции и шпионаже в пользу России.

"Подозрения коррупции озвучены из-за выявленных недостатков по результатам проверки МО Украины одной из воинских частей ВМС ВС Украины. К подозрениям в шпионаже засчитывали в частности наличие российского гражданства у его жены, которая живет в оккупированном Крыму вместе с дочерью, выступающей за Центральный спортивный клуб армии России", – отмечали в УМП.

Кроме этого, назывались и другие связи с российскими спецслужбами которые впоследствии попали в сюжет ТСН под названием "ФСБ РФ пыталась завербовать заместителя командующего ВМС Украины – украинская контрразведка".

В самом видео говорилось, что дело еще не завершено и в дальнейшем он обещает дать расширенный комментарий для журналистов.

В УМП писали, что через 2 года информации о развитии дела по Роману Гладкому обнародовано не было, но через год уже в мае 2019 года он был упомянут пресс-службой Операции объединенных сил как руководитель Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии.