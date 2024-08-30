Про це повідомляють в аналітичному порталі Deep State. Український активіст, волонтер Сергій Стерненко також повідомив про це, вказавши, що Гладкого на посаду начштабу СБС призначив головком Сирський.

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Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого

Зранку 30 серпня Сергій Стерненко повідомив, що Гладкого на посаду начштабу СБС призначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також уточнив, що дружина Гладкого має громадянство Росії, а донька виступала на змаганнях під російським триколором.

"Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором", – ідеться в повідомлення Стерненка.

Стерненко також зробив припущення, для чого це було зроблено. "Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема", – написав він.

Аналітичний портал DeepState також писав, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого підозрюють у державній зраді, шпигунстві та корупції.

"Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла московію. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальник штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників?", – зазначили в дописі.

Також в DeepState писали, що "призначався Гладкий не Командувачем СБС Сухаревським, це не його повноваження". За їхніми даними, Сухаревський був проти цього призначення. "За нашою інформацією він взагалі був проти цього призначення, тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди", – пишуть аналітики Deep State.



Донька Гладкого виступала на змаганнях під російським прапором / Скриншот DeepState



Донька Гладкого у спортивних змаганнях представляла Росію / Скриншот DeepState

Критика в мережі

В матеріалі Укрінформ за 2018 рік зазначали, що була новина, що спочатку було відсторонено, а потім і звільнено тодішнього начальника штабу Військово-морських сил України капітана першого рангу Романа Гладкого. Причиною тоді вказували наявність російського громадянства у його дружини, яка проживає в окупованому Криму разом з донькою. Водночас дочка – спортсменка, яка бере участь у змаганнях з плавання за Центральний спортивний клуб армії Росії.

Проте через кілька годин прес-служба ВМС повідомила, що відсторонення Гладкого пов'язане з "виявленими недоліками в службовій діяльності за результатами перевірки МО України однієї з військових частин".

Військові експерти висловлювали сумніви, що "зв'язки з Росією" стали причиною звільнення Романа Гладкого з посади очільника штабу ВМС ЗСУ. "У нас багато офіцерів мають родичів в Росії, і не лише армійських, а й тих, що служать в структурах безпеки та правоохоронних органах. Є деякі генерали – колишні російські військовослужбовці. В такому разі треба було б звільнити половину командного складу. Навряд чи генерали самі собі будуть рити яму, створювати такий прецедент", – розповів в коментарі Укрінформу журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Однак колишній заступник начальника штабу ВМС Євген Лупаков, коментуючи Укрінформу звільнення Романа Гладкого був переконаний, що наявність у офіцера родичів з російським громадянством мала б насторожувати.

Експерти також вважають, що версію з російськими родичами можна відкинути ще й з тієї причини, що Гладкого звільнили, а не заарештували. "Начальник штабу має найвищий рівень доступу до військових секретів. Якщо у контррозвідки були підстави стверджувати, що він щось передає – його б не звільняли, а затримували", – переконаний Бутусов.

Додамо, що видання Depo.ua. в 2020 році публікувало матеріал, в якому вказували, що "Український мілітарний портал" із посиланням на власні джерела писав, що з Військово-Морських Сил ЗСУ Романа Гладкого "було звільнено через недоліки у службовій діяльності та зараховано у розпорядження Міністра оборони України".

Як писало Depo.ua, серед таких недоліків джерела "Українського мілітарного порталу" називали підозри у корупції та шпигунстві на користь Росії .

"Підозри корупції озвучені через виявлені недоліки за результатами перевірки МО України однієї з військових частин ВМС ЗС України. До підозр у шпигунстві рахували зокрема наявність російського громадянства у його дружини, яка мешкає в окупованому Криму разом з донькою, що виступає за Центральний спортивний клуб армії Росії", – наголошували в УМП.

Крім цього, називались й інші зв'язки з російськими спецслужбами які згодом потрапили у сюжет ТСН під назвою "ФСБ РФ намагалася завербувати заступника командувача ВМС України – українська контррозвідка".

У самому відео мовилося, що справа ще не завершена та у подальшому він обіцяє дати розширений коментар для журналістів.

В УМП писали, що через 2 роки інформації про розвиток справи по Роману Гладкому оприлюднено не було, але через рік вже у травні 2019 року він був загаданий прес-службою Операції об'єднаних сил як керівник Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії.