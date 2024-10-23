Романа Гладкого уволили с должности начштаба Сил беспилотных систем: кто станет новым руководителем

Капитана первого ранга Романа Гладкого уволили с должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем. Его преемником стал экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда.

Об этом сообщили журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники в Минобороны. Известно, что военного перевели на должность офицера резерва батальона резерва.

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Романа Гладкого уволили с должности

Летом 2024 года назначение Романа Гладкого начальником штаба командования Сил беспилотных систем вызвало громкий скандал в обществе – из-за его противоречивого прошлого и якобы связи с Россией.

23 октября стало известно, что он был уволен с занимаемой должности.

По результатам проверки, проведенной Службой безопасности Украины, было установлено, что дальнейшее пребывание Романа Гладкого в должности начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины невозможно. В связи с этим 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведен на должность офицера резерва батальона резерва,

– заявили в Минобороны.

Отмечается, что это решение было принято после соблюдения всех необходимых процедур и тщательной проверки, "с целью повышения эффективности работы подразделения и его способности отвечать современным вызовам".

Также в министерстве сообщили, что новым начальником штаба Сил беспилотных систем назначили полковника Алексея Халабуду, бывшего командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.