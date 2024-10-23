Про це повідомили журналісти "Української правди" з посиланням на джерела в Міноборони. Відомо, що військового перевели на посаду офіцера резерву батальйону резерву.

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Романа Гладкого звільнили з посади

Влітку 2024 року призначення Романа Гладкого начальником штабу командування Сил безпілотних систем спричинило гучний скандал у суспільстві – через його суперечливе минуле та нібито зв'язки з Росією.

23 жовтня стало відомо, що він був звільнений із займаної посади.

За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим. У зв'язку з цим 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади і переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву,

– заявили в Міноборони.

Зазначається, що це рішення було ухвалене після дотримання всіх необхідних процедур і ретельної перевірки, "з метою підвищення ефективності роботи підрозділу та його здатності відповідати сучасним викликам".

Також в міністерстві повідомили, що новим начальником штабу Сил безпілотних систем призначили полковника Олексія Халабуду, колишнього командира 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.