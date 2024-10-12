Был единственным сыном у родителей: 26-летний Роман Голубец погиб в боях в Донецкой области

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. В боях на Донетчине погиб Роман Голубец из Прикарпатья.

Он был единственным сыном у родителей. О тяжелой утрате сообщила Рогатинская городская территориальная община.

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Что известно о Романе Голубце

Роман Голубец родился 30 ноября 1997 года в живописном селе Городиска, что на Прикарпатье. Он был единственным сыном у своих родителей, которые с детства воспитывали его в любви и доброте.

Роман отличался высокими успехами в учебе, имел талант к точным наукам, особенно к информатике. После успешной сдачи ВНО парень поступил на факультет компьютерной инженерии в Тернопольском национальном экономическом университете.

До полномасштабного вторжения Роман работал по специальности в Тернополе, а также некоторое время за рубежом. Незадолго до полномасштабного вторжения он вернулся в Украину.

Роман понимал, что военные действия будут продолжаться долго. Говорил, что подпишет контракт или... в резерв. Понимал, что "на ты" с технологиями, поэтому может стать полезным в армии как дронщик или артиллерист. Эти военные профессии требуют именно таких специалистов,

– рассказала мама защитника Галина.

24 июня 2024 года Роман присоединился в ряды ВСУ, а уже в сентябре прошел обучение в Словакии и отправился на боевые позиции в Донецкой области. Роман был стрелком-помощником гранатометчика механизированного отделения механизированной роты.

Незадолго до гибели Роман общался с мамой в чате. Он пытался уберечь родителей от лишних волнений, поэтому сообщил, что может не выходить на связь 7 – 10 дней из-за отсутствия интернета.

Мама постоянно проверяла телефон, в ожидании сообщения от сына, однако связь с ним так и не восстановилась. Вскоре семья получила трагическую весть: 5 октября Роман, их единственный сын, погиб от рук российских оккупантов.

Роман Голубец / Фото Рогатинской тергромады

Роман Голубец погиб во время выполнения боевого задания возле Катериновки в Покровском районе Донецкой области.

10 октября траурный кортеж с телом погибшего военного прибыл на Рогатинщину. Церемония прощания с защитником состоялась на площади Роксоланы.

Прощание с Романом Голубцом / Фото Рогатинской тергромады

"Война не перебирает, погибает цвет. Защитник Роман, которому только 26, как и многие наши молодые парни и девушки, мог стать достойной ветвью семейного дерева. Подарить миру мудрых детей, сделать немало прогрессивных вещей. Потому что был светом Украины, умел видеть больше и глубже. Сегодня, его имя – вечность и щит, для тех, кто прожил этот день в тишине и уюте. Он – воин, который учит нас быть сильнее, смелее, противостоять темноте", – отметили в общине.