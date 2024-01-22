Об этом во время своего брифинга рассказал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Он отметил, что будет ходатайствовать об аресте сына Игоря Гринкевича судом, передает 24 Канал.

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В ГБР рассказали, о чем будут просить суд по Гринкевичу

Сухачев подчеркнул, что работники ГБР будут просить судей арестовать Романа Гринкевича, подозреваемого по резонансному делу о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины.

В то же время директор бюро подчеркнул, что все понимают, что есть альтернатива меры пресечения залог. Поэтому еще будут общаться с прокурорами.

Залог, который будут просить как альтернативу для задержанного, составит 500 миллионов гривен,

– рассказал Сухачев.

Будут ли выдавать подозрения чиновникам из Минобороны

Отвечая на вопрос, будут ли в этом производстве подозрения для чиновников из Минобороны, Сухачев отметил, что следствие еще не завершено и фактически находится на начальной стадии. Однако после проведенных экспертиз и изучения документов следователи понимают всю цепь снабжения некачественной одеждой.

"У нас есть полная коммуникация с Министерством обороны, напрямую с министром обороны", – подчеркнул директор ГБР.

Он напомнил, что Министерство обороны признало себя потерпевшей стороной. Кроме того, Сухачев сказал, что по подозрениям чиновникам, как только будет определенный результат, ГБР будет выходить на коммуникацию.

Роман Гринкевич задержан