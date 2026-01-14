Укр Рус
24 Канал Новости Украины Новым нардепом от "Слуги народа" может стать автор телеграм-канала "Джокер", – Железняк
14 января, 18:59
2

Новым нардепом от "Слуги народа" может стать автор телеграм-канала "Джокер", – Железняк

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • В Верховную Раду от "Слуги народа" могут присоединиться Роман Кравец, известный как "Джокер"
  • Есть предположение, что Кравец может отказаться от мандата.

Во фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде должны зайти два новых депутата. Одним из них мог стать владелец телеграм-канала "Джокер", однако пока неизвестно, согласится ли он на это.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Смотрите также НАБУ разоблачило "преступную группу" в Верховной Раде: кто получил подозрения

Кто может стать новыми народными депутатами от "Слуги народа"?

В Верховной Раде 14 января работало рекордно малое количество депутатов. Только 393 депутата были на заседании. Количество представителей снизилось во фракции "Слуга народа", в частности после смерти народного депутата Сергея Кабанова их остались работать 227. Теперь к фракции должны присоединиться два человека, которые являются следующими в избирательном списке.

Как сообщил Железняк, новыми членами фракции могут быть Роман Кравец, который ведет телеграмм-канал "Джокер" и больше известен именно под таким именем. Другим будущим депутатом является Сергей Карабута.

Некоторые источники говорят, что Кравец не хочет идти в политику и откажется от мандата. Тогда другим по списку является военный Юрий Федоренко ("Ахиллес").

Что известно о Романе Кравце?

  • СМИ пишут о Романе Кравце, что он – кандидат в депутаты Верховной Рады 9 созыва и, вероятно, администратор провластного телеграмм-канала "Джокер". В частности об этом свидетельствует расследование журналистов, которые получили его номер телефона и проверили его с помощью сервиса Getcontact.
  • Движение "Честно" также сообщает, что Кравец несколько раз выезжал за границу. Свои поездки он объяснял закупкой дронов.
  • Роман Кравец имеет профессионально-техническое образование. В 2019 году, когда состоялись выборы, он работал заместителем директора по информационным технологиям и безопасности в ООО "ССЛ Консалтинг", которая занимается недвижимостью.