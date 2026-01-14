Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Кто может стать новыми народными депутатами от "Слуги народа"?

В Верховной Раде 14 января работало рекордно малое количество депутатов. Только 393 депутата были на заседании. Количество представителей снизилось во фракции "Слуга народа", в частности после смерти народного депутата Сергея Кабанова их остались работать 227. Теперь к фракции должны присоединиться два человека, которые являются следующими в избирательном списке.

Как сообщил Железняк, новыми членами фракции могут быть Роман Кравец, который ведет телеграмм-канал "Джокер" и больше известен именно под таким именем. Другим будущим депутатом является Сергей Карабута.

Некоторые источники говорят, что Кравец не хочет идти в политику и откажется от мандата. Тогда другим по списку является военный Юрий Федоренко ("Ахиллес").

Что известно о Романе Кравце?