Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Хто може стати новими народними депутатами від "Слуги народу"?

У Верховній Раді 14 січня працювала рекордно мала кількість депутатів. Лише 393 депутати були на засіданні. Кількість представників знизилася у фракції "Слуга народу", зокрема після смерті народного депутата Сергія Кабанова їх залишилися працювати 227. Тепер до фракції мають доєднатися дві людини, які є наступними у виборчому списку.

Як повідомив Железняк, новими членами фракції можуть бути Роман Кравець, який веде телеграм-канал "Джокер" і більше відомий саме під таким ім'ям. Іншим майбутнім депутатом є Сергій Карабута.

Деякі джерела кажуть, що Кравець не хоче йти в політику та відмовиться від мандату. Тоді іншим по списку є військовий Юрій Федоренко ("Ахіллес").

Що відомо про Романа Кравця?