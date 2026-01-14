Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Хто може стати новими народними депутатами від "Слуги народу"?
У Верховній Раді 14 січня працювала рекордно мала кількість депутатів. Лише 393 депутати були на засіданні. Кількість представників знизилася у фракції "Слуга народу", зокрема після смерті народного депутата Сергія Кабанова їх залишилися працювати 227. Тепер до фракції мають доєднатися дві людини, які є наступними у виборчому списку.
Як повідомив Железняк, новими членами фракції можуть бути Роман Кравець, який веде телеграм-канал "Джокер" і більше відомий саме під таким ім'ям. Іншим майбутнім депутатом є Сергій Карабута.
Деякі джерела кажуть, що Кравець не хоче йти в політику та відмовиться від мандату. Тоді іншим по списку є військовий Юрій Федоренко ("Ахіллес").
Що відомо про Романа Кравця?
- ЗМІ пишуть про Романа Кравця, що він – кандидат у депутати Верховної Ради 9 скликання та, ймовірно, адміністратор провладного телеграм-каналу "Джокер". Зокрема про це свідчить розслідування журналістів, які отримали його номер телефону та перевірили його за допомогою сервісу Getcontact.
- Рух "Чесно" також повідомляє, що Кравець кілька разів виїжджав за кордон. Свої поїздки він пояснював закупівлею дронів.
- Роман Кравець має професійно-технічну освіту. У 2019 році, коли відбулися вибори, він працював заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ "ССЛ Консалтинг", яка займається нерухомістю.