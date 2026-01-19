Новоизбранный "Слуга народа" Роман Кравец отказался от мандата народного депутата

Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Кравец, которого недавно признала ЦИК, отказался от своего мандата. Он заявил, что не собирается работать в Верховной Раде.

Вероятный владелец телеграм-канала "Джокер" объяснил, что есть более достойные кандидаты на мандат в Верховной Раде. Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде", передает 24 Канал.

Почему "Джокер" отказался от мандата?

Кравец объяснил, что выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях и считает, что во время войны во власти должны быть профессиональные и опытные люди.

Я принял для себя решение, что в Верховную Раду не иду и отказываюсь от мандата депутата. Мой опыт недостаточен, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником,

– заявил он.

В то же время Кравец уточнил, что свое место передает следующему по списку "наиболее достойному человеку", директору турагентства, чей опыт, по его словам, "в ближайшее время понадобится многим".

Следующим в избирательном списке "Слуги народа" идет предприниматель Богдан Козуб. ЦИК сможет его выбрать через 20 дней после отказа Кравца.

Напомним, что 19 января, ЦИК признала Романа Кравца народным депутатом Украины вместо Дмитрия Наталухи, который возглавил Фонд государственного имущества Украины.

Как изменился состав "Слуг народа" в Верховной Раде?