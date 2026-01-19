Роман Кравец известен, как вероятный автор телеграмм-канала "Джокер". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Секретариата ЦИК.
Смотрите также Их очень много: с какими вызовами столкнется новый министр обороны Федоров
Что известно о новом нардепе в Верховной Раде?
В комиссии отметили, что получили постановление Верховной Рады Украины от 14 января 2026 года о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Наталухи, избранного на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года от партии "Слуга народа" в общегосударственном многомандатном округе.
После рассмотрения документа ЦИК признала избранным народным депутатом Романа Кравца – следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии "Слуга народа" под №153.
Ранее СМИ сообщали, что Роман Кравец является автором телеграмм-канала "Джокер". Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагал, что Кравец может отказаться от мандата. В таком случае, по его словам, через 20 дней ЦИК перейдет к следующему кандидату по списку партии "Слуга народа".
Сейчас в Верховной Раде действующими остаются полномочия 393 народных депутатов из предусмотренных Конституцией 450.
Как изменился состав Верховной Рады за последнее время?
Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина" из-за голосования части фракции за отставку Председателя СБУ Василия Малюка. Буймистер подчеркнула, что ее решение не связано с обысками НАБУ у Юлии Тимошенко.
14 января стало известно о смерти народного депутата Александра Кабанова, который был избран по списку "Слуги народа". Кабанов был врачом-психотерапевтом и работал членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде.
В мае 2025 года умер народный депутат Сергей Швец после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Его знали как журналиста и депутата от "Слуги народа".