Роман Кравец известен, как вероятный автор телеграмм-канала "Джокер". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Секретариата ЦИК.

Смотрите также Их очень много: с какими вызовами столкнется новый министр обороны Федоров

Что известно о новом нардепе в Верховной Раде?

В комиссии отметили, что получили постановление Верховной Рады Украины от 14 января 2026 года о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Наталухи, избранного на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года от партии "Слуга народа" в общегосударственном многомандатном округе.

После рассмотрения документа ЦИК признала избранным народным депутатом Романа Кравца – следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии "Слуга народа" под №153.

Ранее СМИ сообщали, что Роман Кравец является автором телеграмм-канала "Джокер". Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагал, что Кравец может отказаться от мандата. В таком случае, по его словам, через 20 дней ЦИК перейдет к следующему кандидату по списку партии "Слуга народа".

Сейчас в Верховной Раде действующими остаются полномочия 393 народных депутатов из предусмотренных Конституцией 450.

Как изменился состав Верховной Рады за последнее время?