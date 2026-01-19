Роман Кравець відомий, як ймовірний автор телеграм-каналу "Джокер". Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Секретаріату ЦВК.

Що відомо про нового нардепа у Верховній Раді?

У комісії зазначили, що отримали постанову Верховної Ради України від 14 січня 2026 року про дострокове припинення повноважень Дмитра Наталухи, обраного на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року від партії "Слуга народу" у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Після розгляду документа ЦВК визнала обраним народним депутатом Романа Кравця – наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Слуга народу" під №153.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Роман Кравець є автором телеграм-каналу "Джокер". Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк припускав, що Кравець може відмовитися від мандата. У такому разі, за його словами, через 20 днів ЦВК перейде до наступного кандидата за списком партії "Слуга народу".

Наразі у Верховній Раді чинними залишаються повноваження 393 народних депутатів із передбачених Конституцією 450.

Як змінився склад Верховної Ради за останній час?