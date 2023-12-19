Можно убивать оккупантов и получать за это деньги, – Роман Синицын рассказал о проблемах в армии

Роман Синицын помогал армии как волонтер с 2014 года. Несколько месяцев назад он принял участие в ВСУ и теперь может рассказать как о проблемах армии, так и о сценариях окончания этой войны.

В новом видео проекта "Украинский Свидок" главным героем стал Роман Балан, известный под псевдонимом Синицына. Он волонтер, общественный деятель, а ныне военный.

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Роман мобилизовался в ВСУ в августе 2023 года. Кроме того, он является координатором военного направления фонда Притулы.

Последние полтора года я и вся команда фонда Притулы (Роман является координатором военного направления фонда) тесно взаимодействовали с военными, ездили на позиции. Поэтому я понимал, куда я иду, для чего и с кем буду служить,

– резюмировал волонтер.

В соцсети X (ранее Twitter) Роман известен под никнеймом "Майор". Однако в армии он имеет звание младшего лейтенанта.

Я не хочу стать майором. Мне все равно, получу ли я погоны. Для меня главное, что я служу в подразделении и занимаюсь тем, чем хотел заниматься. За то, что я могу убивать россиян, мне еще платят деньги. Меня это устраивает,

– сказал он.

Главные проблемы в украинской армии

Роман рассказал журналистам проекта, какие проблемы есть в армии сейчас. Сейчас есть 2 сверхважные проблемы:

потери украинской армии, военные не имеют сроков ротации и мобилизации.

Во-первых, мы несем потери. Во-вторых, военные, воюющие уже второй год, не понимают ни о демобилизации, ни о ротации. Все осознают, что воевать придется долго, люди хотят иметь в голове дедлайн, чтобы планировать жизнь,

– подчеркнул Роман.

Синицын о проблемах в армии: смотрите видео

"Майор" имеет собственный прогноз относительно продолжительности войны

Военный дал собственный прогноз относительно продолжительности войны, отметив, что пессимист. В то же время он признался, что надеялся на то, что Россия "усыплется" за первые полгода в результате политических изменений, но этого пока не произошло.

Люди надеялись, что мы победим за полгода. Честно говоря, я в это не верил. Я думал, что Россия посыплется в результате политических изменений, но пока они не посыпались. Я пессимист, поэтому думаю, что война продлится пять лет, а не полгода,

– сказал он.

Синицын и кот Сырский собирают на дроны

Роман Синицын достаточно популярен в соцсетях – по состоянию на декабрь 2023 года его аккаунт в X имеет более 93 тысяч подписчиков. И это приносит пользу войску.

На своей странице Роман публикует фотографии с котом по прозвищу Сырский, уже ставший интернет-звездой, и призывает подписчиков донатить на армию.

Это очень помогает копить деньги на средства для тех или иных подразделений. В настоящее время идет сбор с котом на наземную станцию управления FPV и 5 бортов Shark Mini. Наши экипажи будут летать, а техника оккупантов будет гореть,

– сообщил волонтер.