Мы ожидали противодействия, – Маселко рассказал, как его избрали в Высший совет правосудия

В Высший совет правосудия избраны Верховной Радой два члена. Они фактически первые, кто был назначен в этот орган уже по новой процедуре.

Об этом 24 каналу сообщил новоизбранный член Высшего совета правосудия Роман Маселко. Он считает, что есть шанс, что этот орган может заработать с новым качеством.

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Как Маселка избрали в Высший совет правосудия

Маселко напомнил, что в Украине был запущен новый этап судебной реформы, суть которой заключалась в качественном изменении именно Высшего совета правосудия.

В этот процесс был привлечен специальный орган – Этический совет с участием международных экспертов. Они проверяли, фильтровали и определяли, кто из большого количества кандидатов может претендовать на этот пост. А уже после них этот выбор делал парламент,

– заявил член ВРП.

По его словам, было четыре кандидата, среди которых сам Маселко и Николай Мороз. Верховная Рада проголосовала за них. Это фактически первые члены Высшего совета правосудия, назначенные уже по новой процедуре.

"Это дает шанс"

Маселко отметил, что не ожидал, что голосование будет таким, ведь он представитель общественного сектора, который много критиковал и рассказывал о проблемах судебной реформы.

Мы ожидали, что будет серьезное противодействие,

– подчеркнул он.

По словам Маселко, важно, что в этот орган попадает представитель общественности, а также другой кандидат, к которому не было никаких претензий со стороны представителей общественности. Это положительный сигнал, который прежде всего показывает, что что-то может удаться.

Это дает шанс, что Высший совет правосудия может заработать с новым качеством,

– заявил член ВРП.

В то же время он отметил, что этот орган состоит из 21 члена. Накануне назначены двое, еще четверо уже Высший совет правосудия. В процессе назначения находится еще 15 ее членов. Важно, чтобы в конкурсах победили достойные люди, тогда будет реальный шанс на качественные изменения в судебной системе.

Маселко рассказал об избрании в Высший совет правосудия: смотрите видео

Кого раньше избрали в ВРП

Маселко рассказал, что четверо, которые сейчас являются членами Высшего совета правосудия, – это не избираемый председатель Верховного Суда, а член по должности. Еще трое членов остались из предыдущего состава органа, в том числе один представитель президента и двое – представители судей.

К ним не было претензий со стороны Этического совета, хотя были большие претензии со стороны общественности,

– заметил он.

Член ВРП пояснил, что в связи с военным положением в Украине их собеседования были закрыты. Общественность, со своей стороны, выступает, чтобы такого не было. Но они прошли Этическую раду и остались в должности.

Больше о Высшем совете правосудия

22 февраля Высший совет правосудия прекратил выполнять свои полномочия из-за желания его 10 членов. Причина состоит в их отставке.

Президент Владимир Зеленский 23 июля создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести соответствующий конкурс.

Верховная Рада 15 августа проголосовала за назначение членов Высшего совета правосудия. Ими стали Роман Маселко и Николай Мороз.

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