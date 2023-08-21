Защищая Украину, погиб командир боевой машины с Киевщины Роман Матрущенко

В Донецкой области погиб младший сержант ВСУ Роман Матрущенко. Житель Ирпенской общины встал на защиту родной земли в первый день полномасштабной войны.

Герой полег в бою во время штурма вражеских позиций 18 августа вблизи Клищиевки Бахмутского района. Без отца остался 6-летний отпрыск.

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Что известно о защитнике Романе Матрущенко

Трагическое известие сообщил городской голова Ирпеня. Заметил, что Роман Матрущенко стал на защиту общины 24 февраля 2022-го.

Защищая Независимость Украины, 18 августа 2023 года вблизи села Клищиевка, Бахмутского района Донецкой области во время штурма вражеских позиций от минометного обстрела, погиб житель нашей общины, командир боевой машины – командир механизированного отделения, механизированного взвода, механизированной роты, младший сержант Роман Матрущенко,

– рассказал Александр Маркушин.

Добавил, что украинский воин родился в селе Козинцы 8 декабря 1993 года. Учился в Немишаевской школе №2. Окончил музыкальную школу по классу баяна и фортепиано. Давал уроки игры на гитаре и всегда был душой компании.

Службу проходил в Николаеве. Был мобилизован 12 октября 2022, отметил Маркушин.

Сын 6 лет потерял отца. С горем остались мать и бабушка. Роман был единственным сыном в семье. Вечная память защитнику Украины! Искренние соболезнования родным! Разделяем боль утраты с семьей и собратьями Романа!

– подчеркнул городской голова.

Украинский защитник погиб в Донецкой области / Фото из соцсетей Маркушина

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Матрущенко. Вечная память и слава Герою!

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