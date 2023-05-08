ВАКС рассмотрел апелляцию Насирова: что будет с эксглавой фискальной службы

Роман Насиров останется в СИЗО. Однако он все еще вправе внести многомиллионный залог.

Эксглаву Государственной фискальной службы Роман Насирова, которого подозревают в получении взятки, Высший антикоррупционный суд Украины оставил под стражей.

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Сторона защиты хотела добиться его увольнения

31 октября 32022 года Насирову избрали меру пресечения. Его заключили под стражу, назначив рекордный залог в 523 миллиона гривен.

Сторона защиты подала апелляцию. 8 мая 2022 года Апелляционная палата Высшего антикорсуда рассмотрела жалобы обеих сторон и приняла решение. Коллегия судей не удовлетворила жалобу стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС оставило без изменений. Поэтому Насиров как минимум до 5 июня останется в СИЗО, если не внесет залог в размере 523 миллионов гривен.

Напомним, Насирова подозревают в получении 722 миллионов гривен неправомерной выгоды за возмещение НДС фирмам агробарона Бахматюка.

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