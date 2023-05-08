ВАКС рассмотрел апелляцию Насирова: что будет с эксглавой фискальной службы
Источник:Центр противодействия коррупции
Роман Насиров останется в СИЗО. Однако он все еще вправе внести многомиллионный залог.
Эксглаву Государственной фискальной службы Роман Насирова, которого подозревают в получении взятки, Высший антикоррупционный суд Украины оставил под стражей.
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Сторона защиты хотела добиться его увольнения
31 октября 32022 года Насирову избрали меру пресечения. Его заключили под стражу, назначив рекордный залог в 523 миллиона гривен.
Сторона защиты подала апелляцию. 8 мая 2022 года Апелляционная палата Высшего антикорсуда рассмотрела жалобы обеих сторон и приняла решение. Коллегия судей не удовлетворила жалобу стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС оставило без изменений. Поэтому Насиров как минимум до 5 июня останется в СИЗО, если не внесет залог в размере 523 миллионов гривен.
Напомним, Насирова подозревают в получении 722 миллионов гривен неправомерной выгоды за возмещение НДС фирмам агробарона Бахматюка.
Главное о деле Насирова
- Его подозревают в том, что в течение 2015 – 2016 годов он получил взятку в размере 722 миллионов гривен за пособничества своего советника. За эти деньги ему предстояло обеспечить возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам на 3,2 миллиарда гривен.
- Деньги передавали в иностранной валюте, используя ряд компаний, зарегистрированных за границей. Для перечисления средств под видом предоставления и получения ссуд или поставки продукции подозреваемые привлекли и другие предприятия-посредники.
- Более того, часть взятки формировалась непосредственно из денег бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту.
- 19 октября детективы НАБУ объявили о подозрении Насирову и его советнику. Их судят по статье о получении взятки должностным лицом. За это светит заключение от 8 до 12 лет.