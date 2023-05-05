Мэр Одессы Геннадий Труханов обвиняется в хищении бюджетных средств по покупке завода "Краян". Суд заключил его под стражу 4 мая с правом внесения залога.

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За мэра Одессы внесли залог в 13 миллионов

Как сообщил журналистам депутат промэрской фракции "Доверяй Делам" Дмитрий Танцюра именно он внес залог за мэра Одессы. Отметим, что речь идет об уплате 13,42 миллиона гривен.

Кроме того, Труханова обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Его должны выпустить на свободу уже в ближайшие часы.

На мэра Одессы также возложили следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда.

Дело Труханова: что известно