У Насирова нет намерения служить в ВСУ – появились новые детали дела экс-главы ГФС

Во время судебного заседания 17 апреля стало известно, что экс-глава ГФС Роман Насиров пытался избежать военной службы. Когда он узнал, что его часть в зоне боевых действий, то попытался сменить ее.

Об этом сообщила прокурор отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры корреспонденту Суспильного, передает 24 Канал.

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Новые детали дела Насирова

Прокурор заявила, что экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров не собирается служить в ВСУ и даже может покинуть страну.

Насиров вместе со знакомым обратился к командиру части А0139, чтобы его взяли на службу. Командир сообщил, что часть в зоне боевых действий. Когда Насиров это услышал, то сказал, что обратится к министру обороны для службы в другой части. Он обратился к знакомому, искал воинскую часть, которая не в зоне боевых действий. У него нет намерения служить в ВСУ,

– объяснила прокурор.

В 2021 году Насиров обращался в Израиль за репатриацией, но ему отказали. Часть семьи экс-главы ГФС тоже там живет, поэтому остается риск, что взяточник решит сбежать из Украины.

Ранее прокурор САП обращался в суд с ходатайствами об изменении меры пресечения на более строгую, а именно на содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 75 миллионов гривен вместо 27 миллионов.

Сторона Насирова назвала эти ходатайства безосновательными и попросила суд отказать в них.

Сам Роман Насиров опроверг слова прокурора, которая заявила, что у него нет намерения служить в Вооруженных Силах. Он продолжает утверждать, что хотел мобилизоваться "по собственному желанию".

В чем обвиняют экс-главу ГФС

Напомним, что Романа Насирова обвиняют в получении "крупнейшей взятки в истории Украины" в сумме 722 миллионов гривен. За это он обещал возместить НДС в более 3,2 миллиарда гривен подконтрольным, вероятно, олигарху Олегу Бахматюку.

Перед финальным судебным заседанием он мобилизовался в ВСУ сапером, однако через три дня приказ об этом отменили. Командир признал свою ошибку.

Во время судебного заседания 11 апреля Насиров отказался объяснить мотивы своей мобилизации и уклонялся от вопросов.