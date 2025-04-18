Про це повідомила прокурорка відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кореспондентці Суспільного, передає 24 Канал.

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Нові деталі справи Насірова

Прокурорка заявила, що екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров не збирається служити в ЗСУ та навіть може покинути країну.

Насіров разом зі знайомим звернувся до командира частини А0139, щоб його взяли на службу. Командир повідомив, що частина в зоні бойових дій. Коли Насіров це почув, то сказав, що звернеться до міністра оборони для служби в іншій частині. Він звернувся до знайомого, шукав військову частину, яка не в зоні бойових дій. В нього немає наміру служити в ЗСУ,

– пояснила прокурорка.

У 2021 році Насіров звертався до Ізраїля за репатріацією, але йому відмовили. Частина родини ексочільника ДФС теж там мешкає, тому залишається ризик, що хабарник вирішить втекти з України.

Раніше прокурор САП звертався до суду із клопотаннями про зміну запобіжного заходу на більш суворий, а саме на тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 75 мільйонів гривень замість 27 мільйонів.

Сторона Насірова назвала ці клопотання безпідставними та попросила суд відмовити у них.

Сам Роман Насіров заперечив слова прокурорки, яка заявила, що у нього немає наміру служити в Збройних Силах. Він продовжує стверджувати, що хотів мобілізуватися "за власним бажанням".

У чому звинувачують ексочільника ДФС

Нагадаємо, що Романа Насірова звинувачують в отриманні "найбільшого хабаря в історії України" у сумі 722 мільйонів гривень. За це він обіцяв відшкодувати ПДВ у понад 3,2 мільярда гривень підконтрольним, ймовірно, олігарху Олегу Бахматюку.

Перед фінальним судовим засіданням він мобілізувався до ЗСУ сапером, проте через три дні наказ про це скасували. Командир визнав свою помилку.

Під час судового засідання 11 квітня Насіров відмовився пояснити мотиви своєї мобілізації та ухилявся від питань.