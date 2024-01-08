"Горячий привет дяде": в Рязани сгорел дом племянника Путина
Как сообщают СМИ, ночью 7 января в Рязани сгорел дом Романа Путина, являющегося племянником действующего президента России. Предполагают, что таким образом хотели досадить самому главе Кремля.
В Рязани горел дом, которым владеет российский бизнесмен Роман Путин.
Смотрите также Путин встретился с семьями погибших: Яковенко объяснил, с чем связана активность диктатора
"Привет дяде"
Как отмечают в СМИ, пожар произошел поздно вечером 7 января. Известно, что пострадавших в результате инцидента нет. Журналисты предполагают, что, вероятно, отдельные россияне, не имея возможности "поздороваться" с Путиным лично, решили передать ему "привет" через племянника.
Как горел дом Романа Путина: видео соцсети
Напомним, что это не первое "покушение" на имущество бизнесмена. В октябре 2023 года неизвестные посетили приемную Романа Путина в поселке Уренгой. Офис должностного лица сначала разгромили, а затем подожгли. Перед тем как устроить пожар, "злоумышленники" написали на стене ряд "плохих" слов в адрес бизнесмена, в частности, обвинили его в преступной деятельности. Известно, что приемная Романа Путина размещалась в гостинице, принадлежащей топливной компании "Роснефтегаз".
Что известно о Романе Путине
Роману Путину 46 лет. Он – совладелец компании "МЧП-АВИА", производящей на территории России легкие летательные аппараты – гиропланы. В политике Роман с 2020г. Тогда он сообщил о создании пропрезидентской партии "Люди бизнеса", однако ее так и не создал. 21 июня племянник Путина присоединился к существующей партии "Народ против коррупции" и был избран ее лидером 5 июля.
В Белгороде звучала воздушная тревога: что известно
- К вечеру в 20;30 (по киевскому времени) жителей Белгорода призвали пройти в укрытие. В городе раздались мощные взрывы.
- Местные власти заявили о ракетной опасности. А тамошние паблики писали о нескольких десятках вспышек в небе над городом. Это якобы русская "пе-ве-о" работала по враждебным целям.
- Впоследствии в минобороны страны – агрессорки отметили, что Россию атаковали реактивными снарядами. В частности, 10 таких снарядов были сбиты над Белгородской областью.
- Также россияне говорят о трех пострадавших и ряде поврежденных домов и автомобилей.