"Тебе за нас не будет стыдно": украинцы вспоминают Ратушного в день его рождения

Сегодня, 5 июля, активисту Роману Ратушному могло бы исполниться 25 лет. Но он отдал свою жизнь в борьбе за Украину.

Но, несмотря на это, Ратушного в такой день продолжают вспоминать в соцсетях, и не только. 24 канал собрал упоминания об активисте.

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"Мы отомстим"

Друг Сергей Стерненко в своем сообщении в соцсети опубликовал фото Ратушного на фронте.

Тебе за нас не будет стыдно. Мы отомстим,

– написал он.

Пользователь Оксана Маслак также вспоминает Ратушного, которому 5 июля должно исполниться 25 лет.

"Такие, как Рома, рождаются раз в.... Невероятный. Низкий поклон его семье за такого сына", – говорит она.

Еще один друг Мирон Гордейчук, вспоминая о Ратушном в соцсети, показал скрин их переписки в комментариях. Там Ратушный шутил, что когда приедет с войны, то зайдет на просеко.

Романа Ратушного знали в Киеве, и не только за его активную позицию по поводу защиты Протасового Яра в столице от застройки. Инна Ключник по этому поводу пишет:

Я не смогу себе простить, если ценности, ради которых Роман отдал свою жизнь, не станут основой для новой, возрожденной Украины. Эй, народ, просыпайтесь!

– призывает она.

Фон дер Ляйен вспомнила о Ратушном

В своей речи по восстановлению Украины о Романе Ратушном упомянула и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уверена, что он принадлежал к поколению молодых украинцев. Еще подростком был на Майдане, защищая европейские ценности и свободу. С тех пор не переставал бороться за лучшую Украину.

Он боролся за Украину, свободную от коррупции, как активист и журналист. Он боролся за зеленую Украину, возглавляя движение за защиту природного парка в Киеве от незаконной застройки, финансируемой олигархами. Он боролся за суверенную Украину и заплатил за это высокую цену. Жизнь Романа оборвалась очень рано, но его мечты продолжают жить,

– сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, новая Украина станет местом, которое украинское золотое поколение наконец-то сможет почувствовать своим.

Воспоминания родственников Ратушного

Преждевременная потеря детей – это всегда невыразимая боль для их родителей. Поэтому мать Романа Ратушного в своих воспоминаниях о сыне не была многословной. Она просто оставила его фото. Другие родственники вспомнили тоже.



Мать вспомнила сына таким / Фото из фейсбука Светланы Поваляевой



Михаил Ратушный выложил фото активиста / Фото из фейсбука Ратушного

Гибель Романа Ратушного

Герой погиб на войне 9 июня 2022 года. Его жизнь оборвалась под Изюмом Харьковской области. Тело смогли забрать только через несколько дней после гибели. Служил разведчиком 93 ОМБР "Холодный Яр". Возглавлял общественную организацию "Защитим Протасов Яр".

Роман Ратушный был сыном писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного. У него также была активная гражданская позиция. Он известен борьбой за сохранение Протасового Яра в Киеве. Роман активно участвовал в Евромайдане, вместе с другими студентами пострадал от атаки "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года.

С Романом Ратушным простились на Байковом кладбище в Киеве 18 июня. На церемонию прощания пришли несколько сотен человек, в том числе родные и друзья Романа, а также другие воины. Во время захоронения зажгли файеры и спели "Червону калину".

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