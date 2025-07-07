Грозили 20 лет колонии: Старовойт мог застрелиться из-за дела против него

В понедельник, 7 июля, в России застрелился бывший министр транспорта Роман Старовойт, которого перед этим отправили в отставку. Причиной самоубийства чиновника могло стать уголовное дело против него.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о самоубийстве Старовойта

Сначала о самоубийстве Романа Старовойта написали СМИ, а впоследствии факт подтвердил и Следственный комитет России.

В ведомстве сообщили, что 7 июля тело чиновника с огнестрельным ранением нашли в Одинцовском городском округе Московской области в его личном автомобиле.

По данным СМИ, причиной самоубийства могло стать уголовное дело. Источники утверждают, что Старовойта подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

Сообщается также, что фигуранты дела о хищении по меньшей мере одного миллиарда рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, дали показания против Старовойта. Среди них был в частности бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Также следствие проверяет возможную причастность Романа Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске,

– написал один из российских телеграм-каналов.

Впоследствии также появилась информация о том, что Роман Старовойт мог быть задержан вечером 7 июля и доставлен на допрос в одно из управлений Следственного комитета. Как сообщают журналисты, ему могли предъявить обвинение по статье о мошенничестве.