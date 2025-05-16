Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка.
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Что известно о гибели Романа Терещенко
6 мая Никополь снова всколыхнула трагическая весть – на фронте погиб военнослужащий Роман Терещенко.
Мужественно выполняя долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб солдат воинской части А7278, Терещенко Роман Петрович, 06.12.1971 года рождения,
– сообщил Саюк.
До войны он работал на предприятиях родного Никополя. 10 апреля 2024 года был призван в ряды Вооруженных сил Украины.
У него осталась мать. Никопольский городской совет и вся община города выражают искренние соболезнования семье и близким павшего Защитника.
Напомним, что недавно на фронте также погиб оператор дронов со Львовщины Богдан Пундор. Он выполнял боевую задачу вблизи Малиновки Донецкой области, когда его жизнь оборвалась.