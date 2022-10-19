Насирову и его советнику объявили подозрение: получили 722 миллиона неправомерной выгоды

Детективы НАБУ объявили о подозрении бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову и его советнику. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в размере 722 миллиона гривен.

17 октября при процессуальном руководстве прокуроров САП Насирову и сообщили о подозрении. Тем временем его советник обвиняется в пособничестве.

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Также о подозрении в предоставлении должностному лицу взятки сообщили и владельцу одного из агрохолдингов и конечному выгодополучателю ряда юридических лиц, в интересах которых такая выгода предоставлялась.

Как действовала преступная схема

Правоохранители не называют имен фигурантов дела, но главой ГФС с 5 мая 2015 года по 3 марта 2017 года был Роман Насиров. Сотрудники НАБУ задержали Насирова 2 марта 2017 года, после чего его отстранили от должности.

Следователи установили, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 миллионов гривен взятки. За такую плату он должен обеспечить возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление денег в иностранной валюте происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов, а ее получение должностным лицом – с использованием предприятий-нерезидентов, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно:

главой ГФС Украины,

его советником,

другими лицами, связанными с ним родственными отношениями.

Какое наказание светит Насирову

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицировали по статье о получении взятки должностным лицом. Такие действия наказываются:

лишением свободы на срок от 8 до 12 лет,

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет,

с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о применении по подозреваемым мерам предосторожности. В НАБУ добавили, что сбор доказательной базы нуждался в значительной коммуникации с компетентными органами других государств. Работа по этому делу началась еще в 2017 году и осуществляется до сих пор.

Добавим, что Насирова также подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. А также его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров откладывал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы. В марте 2017 года Насиров был арестован, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

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