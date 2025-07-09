"Увидеть все собственными глазами": экс-министр обороны Новой Зеландии поддерживает Украину на передовой

Бывший министр обороны Новой Зеландии уже в третий раз посетил Украину, несмотря на ограничения правительства по безопасности. Он ездит в зону боевых действий, общается с воинами и помогает волонтерам.

История его дружбы с Украиной началась в 2022 году и продолжается до сих пор. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

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История Рона Марка в Украине

Бывший министр обороны Новой Зеландии Рон Марк стал одним из международных друзей Украины. Несмотря на ограничения правительства своей страны на посещение Украины из-за ситуации с безопасностью, он регулярно приезжает прямо к фронту.

Как пишет издание, его поддержка началась со звонка пастора Овена Помана из организации Humanity Ukraine NZ. Помана искал автобусы для эвакуации людей из Мариуполя. Помочь тогда не удалось, но это стало толчком к первой поездке Марка в Украину.

Что я здесь делаю? Просто держу слово, приехать в Украину и показать поддержку лично, на месте,

– сказал Рон Марк.

Посещает Украину экс-министр за свой счет. В 2022 году он присоединился к гуманитарной миссии. Тогда посетил несколько украинских городов. Марк также помогал разгружать грузовики с помощью.

Впоследствии Рон Марк стал послом организации GCS. Он подписывал меморандум с украинским правительством о сотрудничестве.

Его роль для новозеландцев на фронте стала знаковой. Сейчас он помогает семьям погибших, принимает звонки с передовой, оказывает моральную поддержку тем, кто не имеет государственной помощи.

Этим летом Марк снова посетил Украину, но уже не как представитель GCS, а в отпуск. Он побывал в Way to Health в Днепре и пообщался с командой Superhumans Ukraine. Также встретился с врачами из Новой Зеландии, которые спасают жизни на фронте.

Издание описывает Рона Марка как политика с большим жизненным опытом. За плечами у него, в частности, служба в армии, парламент, а сейчас он мэр города Картертон и друг Украины.