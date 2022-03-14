Росатом принимает участие в терроризме: боеприпасы на ЗАЭС уничтожают 11 членов организации
14 марта 2022 , 16:14Читати новину українською
Источник:"Енергоатом"
Сейчас на Запорожской АЭС присутствует 11 представителей Росатома. Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием.
Следовательно, Росатом тоже участвует в этом терроризме.
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Кроме того, сообщается, что все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном.
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