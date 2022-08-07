"Росатом" занимается ядерным терроризмом, – политтехнолог об обстреле Запорожской АЭС

оккупанты в очередной раз повлекли за собой повышение опасности на Запорожской АЭС. Владимир Зеленский предложил ввести санкции против "Росатома".

Сегодня российская корпорация занимается ядерным терроризмом. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Накануне оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего вспыхнул пожар. Энергоатом сообщает, что российские захватчики серьезно повредили атомно-кислородную станцию на АЭС, поэтому есть риск выброса радиации.

"Росатом" шантажирует весь мир

По словам Шейтельмана, когда россияне выходили из Чернобыльской АЭС, они принудили украинское руководство подписать специальный документ. В нем говорилось, что россияне охраняли стацию, и персонал не имеет к ним претензий. Там стояло три подписи:

полковника или генерала, командовавшего оккупационными силами;

украинского директора, на которого оказали давление;

представителя "Росатома".

"Росатом" – это крупная международная корпорация, строившая станции по миру. В частности, в Финляндии, которая в настоящее время вступает в НАТО. Против нее до сих пор нет международных санкций. Но они просто должны быть. "Ростатом" занимается ядерным терроризмом,

– заметил политтехнолог.

Он подчеркнул: когда россияне из танков обстреливали ЗАЭС, представитель "Росатома" заявил сотрудникам, что с 1 сентября станция переходит в подчинение "Росатома" и переподключается к российской энергетической системе.

"Это по всем законам международный ядерный терроризм, ведь есть угроза использования радиоактивных веществ. Я очень надеюсь, что украинские дипломаты смогут "дожать" международное сообщество, чтобы против "Росатома" все-таки ввели санкции", – пояснил Шейтельман.

Политтехнолог добавил, что опасения Запада вполне понятны. Дело в том, что российский холдинг поставляет многим зарубежным станциям сырье, в частности, обогащенный уран. Это может подвергнуть угрозе работу иностранных атомных станций.

"Но санкции нужно ввести. Иначе, это поддаваться ядерному шантажу. Как Европа решила переориентировать потоки газа, так нужно переориентировать потоки урана", – подытожил Михаил Шейтельман.

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