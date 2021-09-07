Спокойная ночь, но тонны мусора на улицах: хасиды в Умани празднуют Рош ха-Шана

Хасиды в Умани в течение 6 – 8 сентября отмечают Рош ха-Шана. По этому случаю в Украину прибыли десятки тысяч паломников. Полиция отмечает, что первая ночь празднования прошла спокойно. Правда, эпидемическую ситуацию нельзя назвать хорошей, потому что зарегистрировали случаи коронавируса среди гостей города.

В этом году в Умани находятся около 30 тысяч хасидов. В сети пишут, что улицы города – грязные, поскольку уже вывезли около 18 тонн мусора.

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Добавим, мэр Умани Ирина Плетнева рассказывала, что территория города действительно грязная, потому что владельцы отелей якобы не хотели заниматься вывозом мусора.

Есть первые нарушения

Полиция сообщает, что пока все спокойно. Правоохранители получили 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с хасидами. В результате открыли одно уголовное дело, оно касается наркотиков. Кроме этого, составили 2 административных протокола о нарушении правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию государства.



Полиция патрулирует город / Фото полиции Черкасской области

За все время пребывания хасидов в Умани 38 раз сообщали о нарушении порядка. Составили 6 административных протоколов и возбуждены 3 производства. В частности, о подделке справок о ПЦР-тестах и фальшивых водительских правах.

В Умани дежурят около 1000 правоохранителей. Они патрулируют улицы круглосуточно. К слову, на помощь украинским полицейским прибыли 11 коллег из Израиля.

Первые случаи коронавируса

Ранее сообщалось о неустойчивой эпидемической ситуации в Умани. Там уже зарегистрировали первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших на праздник. Местные власти следят, чтобы паломники придерживались карантина. Заметим, хасиды должны выполнять противоэпидемические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное.

Чтобы увеличить показатели тестирования хасидов, перед праздником привлекли волонтеров из Украины и Израиля.



Хасиды в Умани / Фото "Думская"

Самая массовая молитва

В Умани 6 сентября состоялась самая массовая молитва хасидов, которая называется Тикун а-Клали. В ней приняли участие более 10 тысяч человек. Паломники зачитывали тексты с 10 псалмов царя Давида. Считают, что это покаяние за грехи.

Мероприятие прошло спокойно, нарушений не было.

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Что известно о празднике Рош ха-Шана

Этот праздник еще называют еврейским Новым годом. В эти дни верующие молятся и переосмысливают свою жизнь, чтобы Бог определил им хорошую судьбу на следующий год. Обычно его отмечают в начале осени. В этом году Рош ха-Шана приходится 6 – 8 сентября.

В Умани похоронен рабби Цадик Нахман – основатель Брацлавского хасидизма. Поэтому хасиды ежегодно на Новый год приезжают к его могиле.

В 2020 году из-за карантина Украина закрыла свои границы. Несмотря на это, тысячам паломников все же удалось попасть в Умань.



Первая ночь празднования в Умани / Фото полиции Черкасской области