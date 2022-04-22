Россия перебрасывает все силы из Беларуси на Донбасс, – разведка

22 апреля 2022 , 15:51
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Россия постепенно завершает перегруппировку войск. Все БТГр, которые были на территории Беларуси, перебрасываются на восток Украины.

Об этом 22 апреля сообщил представитель Генерального управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в эфире общенационального телемарафона "UAвместе", пишет 24 канал.

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Если говорить в общем, то враг сейчас заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины.
– сказал он.

По его словам, противник также "по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ для того, чтобы начать широкомасштабное наступление, прежде всего, в Донецкой операционной зоне".

Напомним, в ночь на 22 апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что через неделю или полторы станет понятно, по какому именно сценарию разворачиваются события на Донбассе.

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Автор: Олег Васьків