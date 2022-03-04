Россия развязывает ядерный террор против Украины и всего мира

Российские войска намеренно обстреливают территорию Запорожской атомной станции. Это грозит катастрофой библейских масштабов.

Ядерный геноцид

Это часть спланированного террора, который решила Россия против украинских систем жизнеобеспечения.

Эта ночь могла остановить историю Зеленский обратился к украинцам после атаки россиян на ЗАЭС

Вчера, 3 марта, Российская авиация уничтожила электроподстанции в Сумах, Харькове, Мариуполе.

Теперь они провоцируют удар по самой большой в Европе Запорожской АЭС, чтобы показать, что оставят вообще Украину без электричества.

Бессильные на поле боя российские войска, уже боящиеся штурмовать Киев и Харьков, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покидать города, и уменьшать тем самым народное сопротивление.

Почему молчит мир?

Это должен смотреть весь мир. Украине нужны средства противовоздушной обороны, мы должны создать волну в мире, чтобы защитить наш воздух.

Россия устраивает ядерный терроризм – смотрите видео:

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