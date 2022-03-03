Россияне начали минировать центр города Херсона: жителей просят смотреть под ноги

Рашисты начали минировать Херсон. Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре города - вблизи здания ТРК "Скифия"

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация. Представительство просит поделиться этой информацией, ведь она может спасти чье-то здоровье и даже жизнь.

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ОГА добавляет, что сейчас неизвестно, где еще российские оккупанты оставили подобные "подарки". Поэтому они просят херсонцев передвигаться по городу с особой осторожностью и смотреть под ноги. Особенно, если вы передвигаетесь по травянистой местности.

Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям,

– предостерегает представительство.

Кроме того, власти города просят о максимальной огласке.

Ранее бывший глава Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков рассказал, что в области продолжают мужественно бороться с российскими оккупантами и уничтожать их технику.

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