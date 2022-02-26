Россияне держат в плену 18 сотрудников таможни, – глава Сумской таможни
Источник:Суспільне
Военные государства-агрессора захватили в плен 18 сотрудников таможни. Россияне удерживают украинцев на таможенном пропуске "Бачевск" на Сумщине.
Начальник Сумской таможни Юрий Азаров 26 февраля сообщил изданию, что не владеет информацией о перемещении войск России.
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Россияне держат в плену 18 сотрудников таможни
Однако Азаров располагает сведениями, что россияне находились в селе Кокино Выгонического района Брянской области.
Кроме того, глава Сумской таможни сообщил, что враг держит в плену 18 сотрудников таможни (таможенный пропуск "Бачевск").
Вместе с тем звучали разные цифры о задержанных – до 90 человек, потому что задержали и работников других служб (государственный контроль в сфере карантина растений, ветеринарной медицины), продавщиц, водителей машин,
– отметил Азаров.
Пленные таможенники, которые смогли дозвониться до родных, рассказали, что россияне, которые их удерживают, сказали, что 26 февраля, в 11:00 их должны были везти домой.
Другие детали пока неизвестны.
Ситуация на Сумщине: коротко
- Утром 26 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что одиночные обстрелы в Сумах начались с ночи. Впоследствии стало известно, что с Белопольского пути в Сумы идет большая колонна военной техники.
- Местных жителей предупреждают, что вражеская авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой.
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