Россияне держат в плену 18 сотрудников таможни, – глава Сумской таможни

Военные государства-агрессора захватили в плен 18 сотрудников таможни. Россияне удерживают украинцев на таможенном пропуске "Бачевск" на Сумщине.

Начальник Сумской таможни Юрий Азаров 26 февраля сообщил изданию, что не владеет информацией о перемещении войск России.

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Россияне держат в плену 18 сотрудников таможни

Однако Азаров располагает сведениями, что россияне находились в селе Кокино Выгонического района Брянской области.

Кроме того, глава Сумской таможни сообщил, что враг держит в плену 18 сотрудников таможни (таможенный пропуск "Бачевск").

Вместе с тем звучали разные цифры о задержанных – до 90 человек, потому что задержали и работников других служб (государственный контроль в сфере карантина растений, ветеринарной медицины), продавщиц, водителей машин,

– отметил Азаров.

Пленные таможенники, которые смогли дозвониться до родных, рассказали, что россияне, которые их удерживают, сказали, что 26 февраля, в 11:00 их должны были везти домой.

Другие детали пока неизвестны.

Ситуация на Сумщине: коротко

Утром 26 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что одиночные обстрелы в Сумах начались с ночи. Впоследствии стало известно, что с Белопольского пути в Сумы идет большая колонна военной техники.

Местных жителей предупреждают, что вражеская авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой.

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