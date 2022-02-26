Начальник Сумської митниці Юрій Азаров 26 лютого повідомив виданню, що не володіє інформацією про переміщення військ Росії.
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Росіяни тримають у полоні 18 співробітників митниці
Однак Азаров має відомості, що росіяни перебували в селі Кокіно Вигонічського району Брянської області.
Крім того, глава Сумської митниці повідомив, що ворог тримає у полоні 18 співробітників митниці (митний пропуск "Бачівськ").
Разом з тим лунали різні цифри про затриманих – до 90 людей, бо затримали й працівників інших служб (Державний контроль у сфері карантину рослин, ветеринарної медицини), продавчинь, водіїв машин,
– зазначив Азаров.
Полонені митники, які змогли додзвонитися до рідних, розповіли, що росіяни, які їх утримують, сказали, що 26 лютого, об 11:00 їх повинні були везти додому.
Інші деталі поки невідомі.
Ситуація на Сумщині: коротко
- Зранку 26 лютого в генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поодинокі обстріли в Сумах почалися з ночі. Згодом стало відомо, що з Білопільського шляху в Суми іде велика колона військової техніки.
- Місцевих жителів попереджають, що ворожа авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою.
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