Начальник Сумської митниці Юрій Азаров 26 лютого повідомив виданню, що не володіє інформацією про переміщення військ Росії.

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Росіяни тримають у полоні 18 співробітників митниці

Однак Азаров має відомості, що росіяни перебували в селі Кокіно Вигонічського району Брянської області.

Крім того, глава Сумської митниці повідомив, що ворог тримає у полоні 18 співробітників митниці (митний пропуск "Бачівськ").

Разом з тим лунали різні цифри про затриманих – до 90 людей, бо затримали й працівників інших служб (Державний контроль у сфері карантину рослин, ветеринарної медицини), продавчинь, водіїв машин,
– зазначив Азаров.

Полонені митники, які змогли додзвонитися до рідних, розповіли, що росіяни, які їх утримують, сказали, що 26 лютого, об 11:00 їх повинні були везти додому.

Інші деталі поки невідомі.

Ситуація на Сумщині: коротко

  • Зранку 26 лютого в генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поодинокі обстріли в Сумах почалися з ночі. Згодом стало відомо, що з Білопільського шляху в Суми іде велика колона військової техніки.
  • Місцевих жителів попереджають, що ворожа авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою.

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