Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.
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На Білопільському шляху розпочалася стрілянина
Раніше стало відомо, що з Білопільського шляху в Суми іде велика колона військової техніки.
Прохання для місцевих жителів не виходити на зустріч. Росіяни можуть почати відстрілюватися по цивільних,
– попереджає Бояринова.
Зранку 26 лютого в генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поодинокі обстріли в Сумах почалися з ночі.
Сумська військова адміністрація радить:
- залишатися вдома,
- відійти від вікон,
- закрити штори.