Россияне, ваши деды в гробу бы перевернулись, если бы знали, как вы историю прос*али, – Ким

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким пристыдил оккупантов за то, что они испортили историю своих дедов.

Немецкие танки снова будут стрелять в российские

Так, Ким прокомментировал новость о том, что Германия поможет Украине танками. В своем видеообращении он назвал захватчиков д*билами.

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Выходит, что немецкие танки снова будут ездить по украинской земле, стрелять в российские танки, но только свастика на российских танках и оккупанты – россияне,

– отметил Виталий Ким.

Далее глава Николаевской ОГА обратился к россиянам:

Ваши деды в гробу перевернулись, если бы это услышали. Если бы они знали, что вы там украинских девушек насилуете, то они бы вас застрелили, это точно. Пр*срали за один день всю свою положительную историю, 70 лет гордились, деды воевали, довоивались, а внуков воспитали д*билами,

– добавил Ким.

Напомним, что сегодня стало известно, что ряд стран НАТО в ближайшее время предоставят Украине танки. Поставки начнутся "столь быстро, насколько это возможно".

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