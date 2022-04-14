Німецькі танки знову стрілятимуть у російські

Зокрема, так Кім прокоментував новину про те, що Німеччина допоможе Україні танками. У своєму відеозверненні він назвав загарбників д*білами.

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Виходить, що німецькі танки знову будуть їздити по українській землі, стріляти в російські танки, але тільки свастика на російських танках і окупанти – росіяни,

– зазначив Віталій Кім.

Далі голова Миколаївської ОДА звернувся до росіян:

Ваші діди в труні перевернулися, якби таке почули. Якби вони знали, що ви там українських дівчат ґвалтуєте, то вони б вас застрелили, це точно. Пр*срали за один день всю свою позитивну історію, 70 років пишалися, діди воювали, довоювалися, а онуків виховали д*білами,

– додав Кім.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що низка країн НАТО найближчим часом нададуть Україні танки. Поставки почнуться "настільки швидко, наскільки це можливо".

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