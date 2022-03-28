Россияне ударили по Северодонецку: 5 домов разрушены, под завалами могут быть дети

Оккупанты продолжают обстреливать Луганщину. Враг разрушил 5 домов в Северодонецке, известно о 7 жертвах, под завалами также могут быть дети.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 28 марта. По его словам, был "плотный обстрел российской армии".

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Россияне в очередной раз ударили по Северодонецку, 5 домов разрушены, найдено 7 пострадавших, завалы еще разбирают. 5 домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела возникли пожары и многочисленные разрушения. Все спасатели привлечены к работе.

В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух – почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семь человек, среди них раненые. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются,

– добавил Сергей Гайдай.

Также по данным Луганской ОГА, один раненый направлен в больницу после обстрела Рубежного.

Ранее также сообщили, что от обстрелов оккупантов в пригороде Северодонецка погиб ребенок. Всего в Луганской и Донбассе за день отбили 5 атак россиян, при этом уничтожили танки и другую вражескую технику.

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