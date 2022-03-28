Про це повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай 28 березня.За його словами, був "щільний обстріл російської армії".

Увага У Маріуполі від рук окупантів уже загинули майже 5 тисяч людей

Росіяни вчергове вдарили по Сєвєродонецьку, 5 будинків зруйновані, знайдено 7 постраждалих, завали ще розбирають. 5 будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під щільний обстріл російської армії,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що внаслідок обстрілу виникли пожежі та чисельні руйнування. Наразі усі рятувальники залучені до роботи.

В одному з домів зруйновані два верхні поверхи, ще у двох – майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають,

– додав Сергій Гайдай.

Також за даними Луганської ОДА, одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

Раніше також повідомили, що від обстрілів окупантів у передмісті Сєвєродонецька загинула дитина. Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 атак росіян, при цьому знищили танки та іншу ворожу техніку.

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