Россияне за время вторжения потеряли 2 корабля, более 50 единиц авиации и "Грады" с "Буками"

27 февраля 2022 , 11:37
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Источник:

фейсбук Анны Маляр

Российские оккупанты за период вторжения в Украину понесли многие потери. Речь идет о кораблях, авиации и "Градах" с "Буками".

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Сейчас такая информация является ориентировочной, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.

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По словам Маляр, в течение 3 суток войны, а именно 24 – 26 февраля, российские оккупанты потеряли:

  • самолеты – 27;
  • вертолеты – 26;
  • танки – 146;
  • боевые бронированные машины – 706;
  • пушки – 49;
  • ЗРК "БУК" – 1;
  • "Град" – 4;
  • автомобильная техника – 30;
  • цистерны – 60;
  • БпЛА ОТР – 2;
  • Корабли / катера – 2;
  • Средства противовоздушной обороны.

Маляр также сообщила, что российские оккупанты потеряли уже примерно 4 300 своих военных.

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Автор: Тетяна Кійовська