Россияне за время вторжения потеряли 2 корабля, более 50 единиц авиации и "Грады" с "Буками"

Российские оккупанты за период вторжения в Украину понесли многие потери. Речь идет о кораблях, авиации и "Градах" с "Буками".

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Сейчас такая информация является ориентировочной, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.

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По словам Маляр, в течение 3 суток войны, а именно 24 – 26 февраля, российские оккупанты потеряли:

самолеты – 27;

вертолеты – 26;

танки – 146;

боевые бронированные машины – 706;

пушки – 49;

ЗРК "БУК" – 1;

"Град" – 4;

автомобильная техника – 30;

цистерны – 60;

БпЛА ОТР – 2;

Корабли / катера – 2;

Средства противовоздушной обороны.

Маляр также сообщила, что российские оккупанты потеряли уже примерно 4 300 своих военных.

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