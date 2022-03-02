Российские ядерные угрозы – доказательство, что у Путина серьезные проблемы

Удивлен тем, как многие люди серьезно обеспокоены русским бряцанием ядерным оружием.

Признак слабости

Намека на ее использование признак слабости и неуверенности Кремля – еще одно доказательство того, что у российского наступления серьезные проблемы.

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Подобные завуалированные угрозы звучали уже неоднократно – в частности во время оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Их главная цель – напугать Запад, который начал массовые поставки оружия в Украину и ввел адские санкции. Но Украина, чтобы заставить нас к капитуляции, раз быстро победить им не удается. И то и другое сделать не удастся.

Приговор для Путина

Причина банальна – использование даже тактического ядерного оружия в наступательной войне агрессии – это приговор для Путина и его ближайшего окружения.

В момент детонации бомбы Путин и Россия становятся врагом №1 для каждого государства на Земле. Тотальные санкции (эмбарго на покупку российского газа и нефти и далее по списку) мгновенно уничтожают экономику агрессора.

В середине России такой приказ в текущей ситуации будет воспринят как признак острой психической болезни Путина и неспособности продолжать выполнять свои обязанности – как элитами, так и населением. Поэтому такой приказ с большой вероятностью не будет даже исполнен. А если и будет, то смена власти становится неотвратимой в краткосрочной перспективе.

Обо всем этом прекрасно знает Путин. Который пытается запугать мир, прекрасно понимая пустоту своих угроз. Если Россия пойдет на систематическое уничтожение украинских городов, то это будет делаться обычной артой и авиацией, но не ядерными бомбами.

Поэтому не ведитесь и не тратьте нервные клетки на очередную российскую инфооперацию – тем более что эта конкретная операция повторяется уже столько раз, что, кажется, даже самим россиянам надоело.

Россияне разбомбили мирный Житомир – смотрите видео:

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