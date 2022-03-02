Ознака слабкості

Натяк на її використання ознака слабкості і невпевненості Кремля – ще один доказ того, що у російського наступу серйозні проблеми.

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Подібні завуальовані загрози лунали вже неодноразово - зокрема, під час окупації Криму та війни на Донбасі.

Їх головна ціль – налякати Захід, який почав масові поставки зброї до України і ввів пекельні санкції. Та Україну, щоб змусити нас до капітуляції, раз швидко перемогти їм не вдається. І перше і друге зробити не вдасться.

Вирок для Путіна

Причина банальна – використання навіть тактичної ядерної зброї у наступальній війні агресії це вирок для Путіна і його найближчого оточення.

У момент детонації бомби Путін і Росія стають ворогом №1 для кожної держави на Землі. Тотальні санкції (ембарго на купівлю російського газу та нафти і далі за списком) миттєво нищать економіку агресора.

У середині Росії такий наказ в поточній ситуації буде сприйнято як ознака гострої психічної хвороби Путіна і нездатності продовжувати виконувати свої обов'язки – як елітами, так і населенням. Тому такий наказ, з великою вірогідністю, не буде навіть виконано. А якщо і буде, то зміна влади стає невідворотною в короткостроковій перспективі.

Про все це чудово знає Путін. Який намагається залякати світ, чудово розуміючи порожність своїх погроз. Якщо Росія піде на систематичне знищення українських міст, то робитися це буде звичайною артою і авіацією, але не ядерним бомбами.

Тому не ведіться і не витрачайте нервові клітини на чергову російську інфооперацію – тим більше, що ця конкретна операція повторюється вже стільки разів, що, здається, навіть самим росіянам набридла.

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