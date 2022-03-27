Роскомнадзор начал угрожать российским СМИ за интервью с Зеленским

Ряд российских СМИ взяли интервью у Владимира Зеленского. Теперь этим журналистам стали угрожать.

Интервью у нашего президента взяли и российские издания, которых там считают "иноагентами". Об этом сообщили пропагандистские СМИ России.

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Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости отказа от публикации этого интервью. В отношении средств массовой информации, которые взяли интервью, начали проверку для определения степени ответственности,

– говорится в сообщении.

Теперь против них будут "принимать меры реагирования".

Какие российские СМИ общались с Зеленским

С Владимиром Зеленским разговаривали представители оппозиционных российских СМИ:

главный редактор "Медузы" Иван Колпаков;

главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко;

журналист и писатель Михаил Зыгарь (он также передал Зеленскому один вопрос от главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова);

специальный корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

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