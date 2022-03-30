Роскошь, богатство и выдающиеся гости: СМИ нашли виллу Кадырова в Дубае

Журналисты выяснили, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров только в 2021 – 2022 годах мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз. Все полеты он совершал на своем роскошном самолете за 80 миллионов долларов.

Журналисты заявили, что роскошная вилла Кадырова расположена на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

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Такие выводы можно сделать из фотографий, которые приближенные к Кадырову люди регулярно публиковали в соцсетях. Каждый раз они обозначали одно и то же самое место – пятизвездочный отель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.



Вилла Кадырова в отеле Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah / Фото "Украинской правды"



Отель расположен на насыпной пальме Дубая Джумейра / Фото "Украинской правды"

Стоимость самого дешевого номера в отеле – 700 долларов в сутки. Виллы при отеле стоят почти 3 тысячи долларов в сутки. На этой территории также есть и частные виллы. Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух крупнейших, имеет удобное уединенное расположение.

Журналисты отметили, что подтверждение этой информации получили от трех источников. Более того, сам Кадыров имеет немало фотографий с виллы.

Кадыров на своей вилле в ОАЭ / Фото "Украинской правды"

Откуда у Кадырова деньги на роскошный образ жизни

Еще в 2011 году журналистам удалось задать главе Чечни вопрос об источниках его доходов, тогда Кадыров ответил:

Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги.

С тех пор образ жизни Кадырова только улучшался, а подобные вопросы больше не повторялись. Добавим, что Кадырова уже давно называют марионеткой Владимира Путина, так что об источниках его доходов не трудно догадаться.

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